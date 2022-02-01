Yandaş anketçi Kılıçdaroğlu'nu gazlamaya başladı! Bu anket CHP'lileri bile şaşırttı

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yaptıkları sözde son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

"CHP Genel Merkezi'nde yapılan" ankete 1420 kişinin katıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Murat Gezici şunları söyledi:

"Araştırmaya katılan halkın, cumhurbaşkanı ilk turta belirlenmeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 41.2'si Erdoğan'a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 43.7'si Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 2. turda yüzde 51.5 ile kazandığı gözlenmekte."

Araştırmada, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

AK Parti yüzde 31.3, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 12.1, HDP yüzde 11.5, MHP yüzde 8.1, DEVA Partisi yüzde 2.1, Gelecek Partisi yüzde 1.4, Memleket Partisi yüzde 1.3, Saadet Partisi yüzde 1.2, Zafer Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 1, BBP yüzde 0.9, Demokrat Parti yüzde 0.3, TDP yüzde 0.2, TİP yüzde 0.1, Vatan Partisi yüzde 0.1.

Ankete göre Millet İttifakı'na oy verenlere, "Hangi isim seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak eski parlamenter sisteme geçmeyi sağlar" sorusu yöneltildi. Gezici cevabın Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü.

CHP'yi gazlamak için yapılan anket sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar anketin CHP Genel Merkezi'nde yapıldığını söyleyerek sonuçları ti'ye aldı.