Yandaki sürücüye bağırırken öndeki arabaya böyle vurdu

Görüntüler Amerika'dan iki sürücü arasında çıkan tartışmanın sonu kötü bitti. Otobanda seyir halinde olan iki sürücü, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Taraflardan birinin diğerine küfürler savurduğu anlarda ihmalin de yardımıyla kaza kaçınılmaz oldu. Küfür ederek el kol sallayan adam kendisini bir anda önündeki arabaya çarpmış halde buldu. Tartıştığı sürücü ise o anları saniye saniye kayda alırken kaza sonrası gülmeye başladı.