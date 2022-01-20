Görülmemiş olay: Yanardağdan kaçtı tsunamiye yakalandı, 27 saat yüzerek hayatta kaldı!

Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı. Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi.

Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı.

Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.