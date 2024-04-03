Yanardağ patladı, köyler külle kaplandı
2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı’nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı’nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.