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Dünya Yanardağ patladı, köyler külle kaplandı
Dünya

Yanardağ patladı, köyler külle kaplandı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 15:31:00 -
Yanardağ patladı, köyler külle kaplandı

2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı’nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

 

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı’nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.

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