Yanan ormanlara “doğal yenilenme”

Orman Bölge Müdürlükleri tarafından yanan alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Binzet, “Ormanlık alanlarda müthiş bir canlanma mücadelesi var. Hem Ege hem de Akdeniz’de birinci yıldan sonra nelerin canlanacağını görebileceğiz. Bazı bitkiler erkenden canlandı ama tamamını bir yıl sonra daha iyi görebileceğiz. Ege ve Akdeniz doğanın kendini yenileyebilmesi açısından uygun bir alan. İnsanların iyi niyetlerle ekim yapma mantığı içerisinde olmamaları gerekiyor. Bu işin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiği vatandaşlara bildirilmeli” dedi.