Yanan orman alanlar yeniden ağaçlandırıldı

Orman yangınlarıyla mücadelede başarıyı getiren en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğunu vurgulayan Karacabey, bu kapsamda ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla izleme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı. Yanan orman arazilerinin tamamının eski haline getirildiğini, farklı hiçbir amaçla kullanılmadığını vurgulayan Karacabey, bunun aksine ortaya atılan hiçbir iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Karacabey, yanan orman alanlarının aynı yıl içinde temizlendiğini ve fidan dikmeye uygun hale getirildiğini belirterek, “Yanan orman alanları aynı yıl içinde temizleniyor, fidan dikmeye uygun hale getiriliyor. Söz konusu alanların hiçbirinin ticari amaç için kullanılması mümkün değildir. Bu konu, Anayasa’nın 169’uncu maddesindeki ‘Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir’ ibaresiyle güvence altındadır. Yangınlar sonucu tahrip olan alanlarda, Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi kapsamında bölgedeki bitki yapısını bozmadan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor” dedi.



Yanan alanlarda yapılan fidan dikme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Karacabey, “Geçen yıl yanan 11 bin 332 hektar alanın 6 bin 200 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırıldı, 1087 hektardaki çalışmalar da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ağaçlandırılmaya konu edilmeyen 4 bin 46 hektar alan ise örtü yangını olması ve mevcut ağaçların zarar görmemesi nedeniyle müdahale gerektirmiyor. Bu yıl yangın nedeniyle zarar gören alanlarda da çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.

Hatay’daki yangının izleri siliniyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5 Eylül’de çıkan ve 93 saatte kontrol altına alınabilen orman yangının izlerinin silinmeye başlandığına dikkati çeken Karacabey, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Karaçay Orman İşletme Şefliği sınırları içindeki alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.