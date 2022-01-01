Yanan hurda otomobilde ceset bulundu!

Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi (Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (KÜSGET) Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'ndeki bir yediemin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde yediemin otoparkında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, otomobilin bagajında bir erkek cesedi olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi ve şahsın kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İLKHA)