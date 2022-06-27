Yanan hayvanlar içimizi yaktı

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Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de 3 ayrı noktada bir yeşil düşmanı tarafından başlatılan ve ilk anlarda müdahale edilmesine rağmen rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle önceki gün söndürüldü. 4 bin 500 hektarlık yanan alanda havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına bugüne kadar 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak, 405 arazöz, 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personel destek verdi.

Günlük 2 saatlik uykularla yangını söndürmek için fedakarca görev yapan ormancılar, alevlerin arasında verdikleri mücadeleyi anlattı.

Yürek burkan görüntüler

Bir canlının dahi hayata tutunması için uğraş veren ekipler, çok sayıda yaralı hayvana da müdahale etti. Ekipler, küle dönen ormanlık alanda karşılaştıkları yürek burkan görüntülerin etkisini üzerlerinden atamıyor.

Denizli Muratlar Şefliğinde görev yapan orman mühendisi Musa Şanda, "Çok yorulduk ama kontrol altına aldığımız için çok mutluyuz. Beş gündür yangın bölgesindeyiz. Ormanlarımız yanmasın, yapan da cezasını bulsun. Ateş tepe yaptığı zaman çok fazla müdahale şansımız olmuyor, beklemek zorunda kalıyorsunuz. Dumana maruz kalıyorsunuz. Buna rağmen gerekeni yaptık" dedi.

Orman işçilerinden 23 yaşındaki Murat Karabaş, ilk görev yerinin Marmaris yangını olduğunu ifade etti.

Yangın çıktığı günün gecesi Muğla'dan bölgeye geldiğini ve çalışmaya başladığını aktaran Karabaş, "Yangın bölgesine ulaştıktan sonra şerit açtık. Ben arazöz ekibine geçtim. Yangın çok şiddetliydi ve hızla büyüyordu. Zaman zaman kaza tehlikesi atlatan görev arkadaşlarım oldu. Ormanın yanması beni çok üzdü. Çok az uyuduk, ağaçları kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Hâlâ nöbet tutuyoruz” dedi.

Yanarak koşuyorlardı

Muğla'dan yangın söndürme çalışmalarına katılan 22 yaşındaki Alirıza Sarıkavak ise şunları kaydetti: “Çok yorulduk ama söndürdüğümüz için çok mutluyuz. Gözümüzün önünde kaplumbağa, tavşan ve domuz gibi bir sürü canlı yandı. Yangın sırasında domuz alev almıştı tutuşarak ormanın içine gitti. Biz ateşe 15 metre yaklaşamazken hayvanlar alevlerin arasından yanarak koşup geldi. Bu görüntüler içimizi yaktı."

Çankırı’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen orman işçileri de çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2’şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi. İşçilerden İsmail Uslu, “Karşılaştığımız tablo vahşet, ağaçlar bitmiş kül olmuş, hayvanlar yanmıştı. Çok üzücü” dedi.

Görevlerini tamamlayan bölgeden ayrılan söndürme ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlanırken Marmaris'teki orman yangınından dönen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi de mesai arkadaşları tarafından konfetilerle karşılandı. Komuta merkezinde bekleyen arkadaşlarınca alkışlarla karşılanan itfaiyeciler, görevlerini layıkıyla yaparak kentlerine dönmenin sevincini yaşadı.