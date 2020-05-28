Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi’ndeki bir vatandaşa ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın itfaiye erleri tarafından çevreye sirayet ettirilmeden söndürüldü. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.