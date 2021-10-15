Yanan alanlar 1 yıl içinde yeniden ağaçlandırılacak

Pakdemirli, Kızılcahamam’da düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı’na katıldı. Bu yıl, 28 Temmuz’da başlayıp 17 gün süren, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsatan Pakdemirli, bu süreçte Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına müdahale edildiğini söyledi. Pakdemirli, geçen yıl Avrupa ülkeleri arasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında ilk kez İHA kullanmaya başlayan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, İHA’lar sayesinde yangına hassas tüm bölgelerin 24 saat gözlendiğini söyledi. Pakdemirli, 2021 yılında yangınların 9 İHA, 10 drone ve 1 insansız helikopterle anlık izlendiğini dile getirdi.

Arazi hazırlığı yapılacak

“Anayasanın 169. maddesi bize şunu net olarak söyler, ‘Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz.’ Nokta.” ifadesini kullanan Pakdemirli, “Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatan’ın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz. Arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız. Nitekim orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda soğutma çalışmalarının hemen ardından yanan emvali sahadan çıkarmaya başladık. İlk yağmurlarla birlikte ise fidan dikimlerine başlayacağız” dedi.