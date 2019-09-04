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Yanak yağlarına dikkat

Op.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
Yanak yağlarına dikkat

Op.Dr. Ali Rıza Öreroğlu, bişektomi operasyonu hakkında bilgi verdi.


Estetik ve Rekonstrüktif Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Öreroğlu, “Son zamanlarda adı sıkça duyulan Bişektomi operasyonu, aslında düşünüldüğü kadar da yeni bir estetik cerrahi operasyonu değil. Hemen hemen her insanın yanak içlerinde ‘’bichat’’ (Bichat’ın yağ yastıkçığı) adı verilen yağ yastıkçıkları bulunmaktadır. Bu ad, bu anatomik yapıyı ilk kez tanımlayan ünlü Fransız anatomist ve patolojist Marie François Xavier Bichat ardından verilmiştir. Bu yağ yastıkçıkları yüze şeklini veren anatomik yapılardandır. Bişektomi operasyonu ile çıkarılan yağ dokusunun alındığı yağ yastıkçıları genelde insanlarda kilo alıp vermeden bağımsız şekilde mevcudiyetlerini sürdürürler. Bu yağ yastıkçıkları için genetik birer yağ birikintisi de denebilir. Bebekken ya da küçük bir çocukken, tombul, şişkin yanaklar oldukça sevimli bulunabilirken, yetişkinliğe doğru gidildikçe bu durum aynı olmayabiliyor. Yetişkin bir kişide, kişinin kilosundan bağımsız olarak mevcudiyet gösteren şişkin yanaklar, yüzdeki definasyonu ve çekiciliği azaltabilen, yüzü orantısal olarak olması gerektiğinden daha geniş gösterebilen, istenmeyen bir unsur haline dönüşebiliyor. Bişektomi operasyonu, bu durumu değiştirmek adına gayet etkili bir yöntem olabiliyor ve kişinin genel yüz anatomisi ve orantısına da bağlı olarak, bu yağ yastıkçıklarının küçültülmeleri, kişiye görsel anlamda fayda sağlayabiliyor” dedi.


Bişektomi operasyonunda, ağız içinde her bir yanak için açılan çok küçük birer kesiden bahsedilen bu yağ yastıkçıklarının yanak uzantısı (bukkal uzantısı) alınarak, küçültüldüğünü ifade eden Dr. Öreroğlu, “Bu işlem sonrası, alt yanak bölgesinde incelme elde edilmesi ile beraber, hastanın anatomisi uygunsa, elmacık kemikleri ve çene arasında hoş görünen hafif bir çukurluk oluşması hedeflenir. Yanaklarda incelme etkisi hemen hemen herkeste bir miktar görülebilecekken, bahsedilen hoş, hafif çukurluk ise kişinin elmacık kemikleri ve çene yapısı ile alakalıdır denebilir. Çıkarılacak yağ dokusu miktarı, bireysel olarak her hasta için özel olarak hesaplanmalıdır. Bu operasyon için en uygun adaylar, yuvarlak yüzlü, şişkin, tombul alt yanak bölgesine sahip kişilerdir denebilir. Ayrıca yüzündeki definasyonu özellikle yanak bölgesinde artırmak isteyen kişilere de tavsiye edilebilir. Ek olarak kronik yanak ısırma sorunu yaşayan kişilere de uygunluklarına göre tavsiye edilebilir. Bişektomi operasyonu ehli cerrahlar tarafından yapıldığında, basit denilebilecek bir operasyondur. Cerrahisi iyi icra edildiğinde pek risk teşkil eden bir operasyon değildir. Bişektomi operasyonu esnasında, ağız içine iki küçük kesi yapılır, Bichat’in yağ yastıkçığı denilen yağ dokuları bu kesilerden çıkartılarak küçültülürler. 15 dakika gibi kısa bir sürede, lokal anestezi altında tamamlanabilen bu operasyonu gerçekleştirecek cerrahın yüz anatomisine hâkim ve bu operasyon konusunda tecrübeli olması tercih edilmelidir. Bişektomi operasyonu ile çıkartılacak olan yağ yastıkçıklarını, işlemi gerçekleştirecek cerrahın kolayca bulabilmesi önemlidir. Gereğinden fazla kesi yapılması, yağ yastıkçıklarının uzun süre bulunamaması dokuları gereğinden fazla travmatize edip, ödem artışına ve komplikasyon riskinde artışa sebep olabilir. Bu nedenle doktor seçimindeki öneme de vurgu yapmak gerekir. Bişektomi operasyonu esnasında yanak içinden çıkarılan yağ dokusu hemen hemen herkeste bulunmakta iken, herkesin anatomisi bu yağ dokusunun çıkarılmasına elverişli olmayabilir. Bişektomi operasyonu ile hedeflenen yanaklardaki incelme ve bu bölgelerdeki definasyon artışı, uygun anatomilerde güzel sonuçlar verir. Fakat uygun olmayan anatomilerde ise operasyonu geçiren kişide görsel yan etkiler oluşabiliyor. Bişektomi operasyonu ile küçültülen, Bichat’ın yağ yastıkçıkları olarak adlandırılan, yanak içindeki yağ dokusu ve genel yanak hacmi, kişi yaşlandıkça azalabilmektedir. Dolayısıyla, eğer bişektomi operasyonu esnasında olması gerekenden fazla yağ dokusu çıkarılırsa, hasta ilerde yanak bölgesinde çökük bir görüntüyle karşılaşabilir. Bişektomi operasyonlarında çıkarılacak yağ dokusu miktarı hastanın bireysel anatomisine göre hesaplanmalıdır. Kimilerinden fazlaca çıkarılması sorun olmazken, kimilerinden daha az çıkarılması gerekir. Veya hastanın anatomisi bu operasyon için uygun da olmayabilir” diye konuştu.


Bişektomi operasyonunun diğer bazı birçok estetik operasyona göre daha basit olduğu gibi, sonrasında dikkat edilmesi gereken şeylerin de komplike olduğu söylenemediğini kaydeden Dr. Öreroğlu, “İyileşme süreci zorlu olmaz, sadece dikkat edilmesi gereken bazı basit konular vardır. Operasyondan sonra, hasta okuluna, işine, günlük hayatına kolaylıkla dönebilir. Operasyondan sonraki ilk günler soğuk kompres uygulaması yapılması önerilebilir. Ağız içi hijyenine özen göstermek ve kısa bir süre beslenme alışkanlıklarını değiştirmek dışında da hastanın özel bir bakım uygulamasında bulunması gerekmeyecektir. Ayrıca bişektomi operasyonundan hemen sonra ve yaklaşık bir hafta kadar çok yoğun egzersiz önermiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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