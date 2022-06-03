Yanak sarkması neden olur? Prolaps tedavisi nasıl olur? Cildi sıkılaştıran yağlar ve maske tarifleri

Yanak sarkmasının evde doğal çözümü için doğal ve pratik bir şekilde uygulanan maskeler ile gidermek mümkündür. Yaşlanmanın belirtileri ile birlikte ciltte sarkma, kırışıklık gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlar, kişilerin olduğundan daha yaşlı ve donuk bir ifade almasına sebebiyet verebilir. Ciltte meydana gelen bu deformasyonları gidermek için birçok yöntem ve teknik kullanılabilir. Ancak evde bulunan malzemelerle doğal ve bitkisel maskeler sayesinde yanaktaki sarkmalar giderilebilir.

Yanak Sarkması İçin Maske Tarifi

1 adet küçük boy salatalık

1 adet yumurta akı

Yapılışı

Öncelikle salatalığın kabuklarını soyarak meyve sıkacağı veya blender yardımıyla suyunu çıkarın. Salatalık suyu içerisine yumurtanın akını ekleyin ve güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı, yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü su ile durulayın. Bu işlemi, haftada bir 1-2 cildinize uygulayın.

Yanak Sarkmasına En Etkili Çözüm

Yanak sarkmasına en etkili çözüm için cilt yapınıza uygun şekilde doğru maskeler tercih edilebilir. Yüzde meydana gelen sarkma ve kırışıklığı durdurmak için ameliyat olmadan evde bulunan malzemelerle bu sorunlardan kurtulmak mümkündür. Evde uygulanan doğal maskeler, hem maliyet olarak daha düşük fiyat olması hem de cilde herhangi bir zararı olmaması nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilir.

Yanak Sarkmasına En Etkili Maske Tarifi

1 yemek kaşığı bal

3-4 damla limon suyu

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak iyice karıştırın. Bu karışımı, temiz yüzünüze masaj yaparak sürün. Ortalama 25-30 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu işlemi, her gün uygulayın.

Hangi Yağ Yüz Sıkılaştırır?

Sağlıklı bir cilt kişinin yaşam tarzı ile alakalı ipuçlarını ele verir. İç ve dış faktörlerden etkilenen cilt, beslenmeden, düzenli uyumaya ve uygulanan bakım rutinlerine kadar tüm olgulardan etkilenmektedir.

Yosun Yağı

Kayısı Çekirdeği Yağı

Kantaron Yağı

Yasemin Yağı

Susam Yağı

En İyi Yüz Toparlayıcı Krem Hangisi? En İyi Sarkma Karşıtı Krem

En iyi yüz toparlayıcı krem hangisi sorusu, bu tarz kremleri almak isteyen kişilerin merak ettiği konuların başında gelir. Yüzde meydana gelen sarkmalar ve kırışıklıklar, kişilerin görünümü açısından hem de sosyal hayatı açısından rahatsız edici bir durumdur. Meydana gelen yaşlanmayı durdurmak için yüz toparlayıcı kremler tercih edilir. Ancak piyasada birbirinden farklı birçok toparlayıcı krem bulunur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, güvenilir ve kaliteli ürünlerin tercih edilmesidir.

Aksi takdirde ciltte bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu kremler, ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önleyerek cildin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bu tarz kremlerin, 25 yaş üstü kişilerde kullanılması tavsiye edilir. Tercih edilen kırışıklık kreminin, Sağlık Bakanlığı onaylı olması önemlidir.

Cilt Sarkmasına Hangi Yağ İyi Gelir?

Cilt sarkmasına hangi yağ iyi gelir ile ilgili doğal ve bitkisel yağlar tercih edilmelidir. Cildin daha sıkı ve parlak görünmesini sağlayan bitkisel yağlar, kısa süre içerisinde etkisini gösterir. Kişilerin yağlı, kuru, karmaşık gibi cilt tipine uygun yağlar tercih edilebilir. Özellikle cilt kırışıklıkları ve sarkmalarında argan yağı içerisindeki E ve A vitaminleri sayesinde muhteşem sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Her gece yatmadan önce yüzünüze uyguladığınız argan yağı ile cildinizin kısa süre içerisinde sıkılaştığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra zeytinyağı, mucizevi bir yağ olması nedeniyle ciltteki sarkmalara karşı oldukça etkilidir. Sarkık ciltler için kayısı yağı, portakal yağı, havuç yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi yağlar tercih edilebilir.

Cildi Sıkılaştıran Maske Tarifi

1 yemek kaşığı ezilmiş yaban mersini

1 yemek kaşığı soya yağı

2 yemek kaşığı kil

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kâse içerisine alarak güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı, cildinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 25-30 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Yüz Sarkması İçin Limon Ve Portakal Yağı Maskesi

5 gram limon yağı

5 gram portakal yağı

5 gram bal mumu

10 gram kakao

Yarım su bardağı su

Bal mumunu erittikten sonra bir kap içerisine alın. Daha sonra bal mumu içerisine diğer tüm malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın. Bu karışımı, yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 25-30 dakika bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. B işlemi, haftada 1 kere uygulayın.

Yüzdeki Lekeler Ve Kırışıklıkları Gidermek İçin Maske

Yüzdeki lekeler ve kırışıklıkları gidermek için maske oldukça kolay ve pratiktir. Evde bulunan malzemelerle cildin daha sıkı ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlamak mümkündür.

Yüz kırışıklıkları ve lekeleri için karbonat maskesi tarifi

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

Yapılışı

Karbonat ve yarım limon suyunu, bir kap içerisine alarak karıştırın. Daha sonra bu karışımı, yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika kadar bekledikten sonra cildinizi ılık su ile güzelce yıkayın. Bu işlemi, haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

Kırışıklık Ve Leke Giderici Yoğurt Maskesi

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı portakal suyu

Yarım adet muz

Yapılışı

Muzu soyarak bir kap içerisine alın ve güzelce ezin. Püre haline getirdiğiniz muzun içerisine bal, yoğurt ve portakal suyunu ekleyerek karıştırın. Bu karışımı, cildinize uygulayın ve yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu işlemi, haftada 1-2 kez uygulayın.

Karışıklık Giderici Zerdeçal Maskesi Tarifi

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı

1 yemek kaşığı yoğurdu, bir kâse içerisine alarak içerisine bir çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin ve karıştırın. Homojen bir yapı oluşturduktan sonra bu karışımı cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. Bu işlemi, haftada 1 kere uygulayın. Düzenli olarak uygulandığında ciltteki canlılık ve parlaklık kısa süre içerisinde görülecektir.

Yanak Eritme Egzersizi

Yanak eritme egzersizi ile yanak dokusunda meydana gelen sarkmaları engellemek mümkündür. Cildinizin oksijen almasına yardımcı olan yanak sarkması egzersizleri; yanak, alın, göz kapağı gibi farklı bölgelere uygulanabilir. Sarkma ilk olarak yanak bölgesinde meydana gelir.

Yanak (yoga) Egzersizi

Yanaklarınızı iyice şişirin.

Yaklaşık 10-15 saniye bekledikten sonra nefsinizi yavaşça bırakın.

Daha sonra ağzınızı sağa sola bükün.

10 defa bu işlemi uygulayın.

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