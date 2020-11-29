  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yan baktı diye bıçakladı
Gündem

Yan baktı diye bıçakladı

Kayseri'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada T.T. (20) sol omzundan yaralandı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 01:42:00 -
Yan baktı diye bıçakladı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Özcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile D.Ö. arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışmaya çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda D.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla T.T.'yi sol omzundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan T.T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi ele geçirdiğini duyurdu.

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi
Dünya

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay