Yaman Erokspor maçına bileniyor

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova Esenler Erokspor Maçı Öncesi Önemli Açıklamalarda Bulundu.

Yeşilova:

'' Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında oynanan müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasını ivedilikle talep ediyoruz.

Bu hafta kendi evimizde ligin iddialı takımlarından biri olan grubumuzda lider olarak ilk sırada bulunan Esenler Erokspor ile karşılaşacağız.

Rakibimiz güçlü bunun farkındayız. Ve rakibimizin gücünün bilincinde sahaya çıkacağız. Takım oyununun ne demek olduğunu geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon karşılaşmasında gösterdik. Herşeyin başı disiplin ve çok çalışmaktan geçer. Daha önce de belirttiğim gibi takımımızı hak ettiği yere taşımak için şahsım ve ekibim adına ne düşüyorsa fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman ve Adıyaman Futbol Kulübü Hak Ettiği Yerlere Gelecektir. Maçımız hafta içi oynanacağı için belki tribünler dolu olmayacak ama şuna eminiz ki taraftarlarımızın ve bize inanan herkesin duası bizimle olacaktır.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

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