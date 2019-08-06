Yamaçtan yuvarlanan tomruğun çarptığı kişi öldü
Artvin'de merkeze bağlı Zeytinlik köyünde yamaçtan yuvarlanan tomruğun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.06 Ağustos 2019 Salı 16:44
Artvin'de, yamaçtan yuvarlanan tomruğun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Zeytinlik köyündeki ormanlık alanda çalışan Mevlüt Yiğit'e (60), yamaçtan yuvarlanan tomruk çarptı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cesedi, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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