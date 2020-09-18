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Aktüel Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı
Aktüel

Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı

Antalya'da yerden yüzlerce metre yüksekte deniz manzarasında yatağa uzanan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, rahat tavırlarıyla dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:34:46 -
Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı yatağa, yüzlerce metre yüksekte yattı.

Kaval, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Ulusky yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle paraşütüne bağladığı yatakla yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada Alanya manzarası eşliğinde yatağa uzanan Kaval, kurduğu çalar saatin çalmasıyla Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Kaval, gökyüzünde daha önce de tavla, okey oynamış, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izlemişti.

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