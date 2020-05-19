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Yamaç paraşütleriyle gökyüzünde Türk bayrakları açtılar

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:46:30 -
Yamaç paraşütleriyle gökyüzünde Türk bayrakları açtılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yamaç paraşütleriyle gökyüzünde Türk bayrakları açan Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kulüp üyeleri, bayrama özel atlayış gerçekleştirmek için Valilikten izin aldı. Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerindeki piste gelen paraşütçüler, uçuş yaparken açtıkları Türk bayraklarıyla 19 Mayıs'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği etkinlikte paraşütçüler, Marmara Denizi'ne doğru uçuş yaparak gökyüzünün keyfini çıkardı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Sanlı Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutlamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlanamadığını belirten Fidan, "Bu zor günlerde anlamlı bir kutlama yaptık. İnsanlara moral, cesaret olsun diye Bakanlığımız da uçuş yapmamızı istedi. Biz de bu güzel havada uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Uçuşları ülkemize hediye ediyoruz." diye konuştu.

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