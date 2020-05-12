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Aktüel

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde itfaiye ekipleri, bir evin duvarının içerisine gizlenen yılanı çıkararak, doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:52:46 -
Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde itfaiye ekipleri, bir evin duvarının içerisine gizlenen yılanı çıkararak, doğaya saldı.


Olay, öğlen saatlerinde Yalvaç ilçesi Görgü Camii Mahallesi’nde yaşandı. Bir vatandaş evinin duvarında fark ettiği yılan için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı duvardan çıkarmak için çaba harcadı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, saklandığı duvar kırılarak, çıkarılabildi. İtfaiye ekipleri, yılanı boş bir arazide ait olduğu doğaya saldı. Yılan kısa sürede otların arasında gözden kayboldu.

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