Yalovalı üretici, saksıda yetiştirdiği kıvırcıkları market zincirlerine satıyor

YALOVA (AA) - Yalova'da süs bitkisi üreticisi Betül Denizli, saksıda yetiştirdiği kıvırcık marulları market zincirlerine satıyor.



Altınova ilçesinde serası bulunan Denizli, kendi tüketimi için saksıda kıvırcık yetiştirmeye başladı. Saksıda yetiştirdiği için birim alandan daha çok ürün alan Denizli, daha sonra bunları market zincirlerine satmayı başardı.



Denizli, gazetecilere yaptığı açıklamada, saksıda kıvırcık üretimine başladıklarını ve bunun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl yeşil kıvırcık ile Akdeniz kıvırcığı yetiştirdiklerini anlatan Denizli, "Üretim aşaması 45 gün sürüyor. Yer bakımından daha çok tasarruf ediyoruz. Ürün, yere daha uzun aralıklarla dikiliyor. Burada ise iki katına çıkıyor. Yerde dikimde bazen acımsı bir tat olabiliyor ama saksıya dikilende kesinlikle yok. Yani yumuşak ve tatlı bir tadı var. İnsanlar daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

Denizli, "Bunu kestiğiniz zaman, düzgün şekilde bakımını, sulamasını yaptığınız sürece tekrar verebiliyor. Bitmeyen kıvırcık gibi düşünün. Kökünden kestiğiniz zaman tekrar 45 günde büyüyüp salata olarak kullanılabiliyor." dedi.



- "Maliyeti yarıya indirdik"

Bu yıl 4 dönüm alanda 100 bin kıvırcık ürettiklerini bildiren Denizli, şunları kaydetti:

"Genelde büyük şehirlerde insanların bahçesi olmadığı için balkonlarında çok güzel üretim yapabiliyorlar, organik olarak. Ürünün fiyatı 2,80 lira. Maliyeti yarıya indirdik. Tamamen organik gübreyle üretiyoruz, yarasa gübresi, solucan gübresi gibi. Bahçede mesela haşereye karşı ilaç atılmak zorunda ama bunda kesinlikle böyle bir şey olmuyor."

