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Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe desteğiyle sera kurdu

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 243 bin lira hibe desteği sağlanan, saksılı süs bitkisi yetiştirilecek sera törenle açıldı

14 Haziran 2019 Cuma 17:15
Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe desteğiyle sera kurdu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 12'nci etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan yüksek plastik tünel seranın açılışı törenle yapıldı.

Koru beldesindeki tesisin açılışında konuşan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Tuncay Özmen, 2006'da 16 ildeki bazı köylerde pilot proje olarak başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 81 ile yayıldığını hatırlattı.

Özmen, program kapsamında üç ana unsur üzerinde çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni yatırımları destekliyoruz. Eğer bir yatırımcımız başlamışsa tamamlama konusunda sıkıntı çekiyorsa yardımcı oluyoruz. Ayrıca mevcut işletmeleri, çiftçinin tarlada üretip masaya gidinceye kadar katma değer kazandığı her türlü ürünün işlendiği sanayi tesislerine, makine ekipman ve kısmi inşaat yardımı kapasite artırımı olarak hibe desteği veriyoruz. Ayrıca çiftlik faaliyetini geliştirme adı altında da bu tip seralara tarımsal kullanabileceğimiz üretimden sonra makinelere, kırsal turizm adı altında yatırımlara, bilişim sektörü dediğimiz özellikle süt ile ilgili, ahırla ilgili bilgisayar sistemlerine verdiğimiz hibeler var yüzde 50 oranında."

- 12 kişiye iş imkanı sağlayacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise 2006'da başlayan programın 2020'yi kapsayacak şekilde sürdüğünü belirtti.

Bu serada 5 bin 400 metrekare alanda üretim yapılacağını ifade eden Parıldar, projenin her aşmasını titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Parıldar, projenin geçen yıl itibarıyla fiziki olarak tamamlandığını dile getirerek, "12 kişiye istihdam sağlayacak olan yatırım, 240 bin 500 adet saksılı süs bitkisi üretimi için tesis edilmiştir. Toplam proje bedeli 486 bin lira olup, 243 bin lirası bakanlığımız tarafından hibe olarak verilmiştir." dedi.

Firma yetkilisi Barış Işık ise bakanlık ve il müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı ile Özmen ve Parıldar tarafından seranın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra serayı gezen protokol üyeleri, çiçek dikti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:15
  1. açılış
  2. Koru Beldesi
  3. Yalova
  4. Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi

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