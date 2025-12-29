  • İSTANBUL
Gündem

Yalova'daki saldırı sonrası kirli bilgiye geçit yok: Savcılık düğmeye bastı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısının ardından sosyal medyada yayılan dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Yalova’da yaşanan terör saldırısı sonrası dijital mecralarda oluşan bilgi kirliliği, yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya yönelik içerikler paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan resen soruşturma kapsamında, asılsız iddialarla korku ve panik yaratmaya çalışan hesaplar tek tek incelemeye alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

