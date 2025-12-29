Yalova'daki saldırı sonrası kirli bilgiye geçit yok: Savcılık düğmeye bastı!
Yalova’da yaşanan terör saldırısı sonrası dijital mecralarda oluşan bilgi kirliliği, yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya yönelik içerikler paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan resen soruşturma kapsamında, asılsız iddialarla korku ve panik yaratmaya çalışan hesaplar tek tek incelemeye alındı.
