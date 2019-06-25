0553 313 94 23

Yalova'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü

Altınova ilçesinde 3 araç ve bir bisikletin karıştığı kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

25 Haziran 2019 Salı 11:24
Yalova'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü

Yalova-İzmit kara yolunun Tavşanlı Kavşağı mevkisinde, yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalıştığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu Hüseyin Zilfioğlu'na (21), M.T. idaresindeki ve İ.E'nin kullandığı otomobiller çarptı. Kazaya sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç da karıştı.

Bisiklet sürücüsü Zilfioğlu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirtti.

Hüseyin Zilfioğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazaya karışan araç sürücüleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:24
  1. Yalova-İzmit kara yolu
  2. Azerbaycan uyruklu
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Grup Toplantısı
    1. AK Parti Grup Toplantısı
    2. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    3. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    4. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    5. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    6. Her şehid bir iz bırakır..
    7. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    8. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    9. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    10. Kabine revizyonu olacak mı?..
    11. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    13. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    14. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    15. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    16. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    17. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    18. DSİ’ye genç müdür atandı
    19. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    20. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    21. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    22. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    23. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    26. Komşuları, makinenin başında..
    27. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    28. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    29. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    30. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı