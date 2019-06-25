Yalova'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü
Altınova ilçesinde 3 araç ve bir bisikletin karıştığı kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.25 Haziran 2019 Salı 11:24
Yalova-İzmit kara yolunun Tavşanlı Kavşağı mevkisinde, yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalıştığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu Hüseyin Zilfioğlu'na (21), M.T. idaresindeki ve İ.E'nin kullandığı otomobiller çarptı. Kazaya sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç da karıştı.
Bisiklet sürücüsü Zilfioğlu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirtti.
Hüseyin Zilfioğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazaya karışan araç sürücüleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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