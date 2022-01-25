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Gündem Yalova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamu personeline 1 gün idari izin verildi
Gündem

Yalova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamu personeline 1 gün idari izin verildi

Yalova'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışının etkili olması sebebiyle kamu personelleri 1 gün idari izin kullanacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:24:00 -
Yalova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamu personeline 1 gün idari izin verildi

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle güvenlik, sağlık, ulaşım, itfaiye ve cenaze defin hizmetleri dışındaki tüm kamu personellerine Yalova'da 25 Ocak Salı günü için idari izin verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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