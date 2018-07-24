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Yalova'da uyuşturucudan 9 kişi tutuklandı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:08
Yalova'da uyuşturucudan 9 kişi tutuklandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'dan temin edilen uyuşturucunun Yalova merkez, Termal ve Çiftlikköy ilçelerinde piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Yalova, Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 86 gram metanfetamin, 6 gram bonzai, 49 gram esrar, 5 gram skunk, 4  tabanca, 43 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 14 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:08
  1. Yalova
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  3. Bursa
  4. yalova
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