  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:59:00 -
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkisinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti
Siyaset

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında bakanlığı döneminde MGK'da askerler kendisini acımasızca eleştirirken dönemin başbakanı Recep Tayyip..
F-35'in düşme neden belli oldu
Gündem

F-35'in düşme neden belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35B tipi bir savaş uçağı, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkışının hemen ardın..
TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok
Ekonomi

TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok

Muhalif medyada ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmasına nokta koyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamaya göre fır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay