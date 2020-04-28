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Aktüel

Yalova’da ramazan ve korona denetimi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.

2020-04-28 11:03:07 -
Yalova’da ramazan ve korona denetimi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.


İlçe genelinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.



Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde bulunan ekipler, esnafa virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.


Yapılan denetimler kapsamında marketlerin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi.



Hijyen ve etiket denetimi de yapıldı


Ayrıca marketlerin giriş kısımlarına içeriye en fazla kaç tane müşterinin girebileceği ve genelge kapsamındaki diğer uyarıları gösteren afişlerin kontrolü de yapıldı. Ayrıca Altınova Zabıta ekipleri, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri gerçekleştirdi.



"Görevimizin başındayız"


Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Amirliğine bağlı tüm ekiplerimiz korona virüsüne karşı teyakkuzda. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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