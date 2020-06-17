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Aktüel

Yalova'da ormanlık alanda bir ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:56:14 -
Yalova'da ormanlık alanda bir ceset bulundu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesindeki mesire alanında, yarısı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi civarındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinin toprak ve taş parçalarıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlenen ceset üzerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 10 önce öldüğü düşünülen cesedin kimlik tespiti için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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