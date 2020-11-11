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Aktüel Yalova'da önceki gün kaybolan zihinsel engelli genç bulundu
Aktüel

Yalova'da önceki gün kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:22:07 -
Yalova'da önceki gün kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

YALOVA (AA) - Yalova'da önceki gün kaybolan zihinsel engelli Kubilay Taşçı, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından köye yakın bir kulübede bulundu.

Merkeze bağlı Sugören köyünde ikamet eden Taşçı ailesinin yüzde 50 zihinsel engelli oğulları Kubilay Taşçı (22), önceki gün köydeki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Köy ve çevresinde arama yapan aile ve köy halkı, gençten haber alamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Daha önce 2 defa kaybolan genç için köy ve çevresinde arama yapan jandarmaya, bugün Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri ile afetlerde gönüllü görev alan Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri de destek verdi.

Sabah saatlerinde köy ve çevresinde daha önceki kaybolduğu alanlarda arama yapan ekipler, Taşçı'yı köye yakın bölgedeki kullanılmayan bir kulübede buldu.

Jandarmanın iz takip arama köpeğinin de kullandığı aramada bulunan Taşçı, ekipler tarafından köy merkezine getirildi.

Kendisini bulan ekiplere teşekkür eden Taşçı, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayla Gezgin'i hatırlatarak, "Ben de kurtuldum." ifadesini kullandı.

Ailesinin sevinç gözyaşları arasında ambulansa alınan Taşçı, tedbir amaçlı kontrollerin yapılması için Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

Taşçı'nın daha öncede 2 defa kaybolduğu ve jandarma tarafından bulunarak ailesi teslim edildiği öğrenildi.

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