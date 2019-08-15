Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çınarcık'tan Yalova istikametine seyreden Irak uyruklu S.A.R.R. (32) idaresindeki 77 MA 334 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesi Seralar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Çınarcık'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Çınarcık, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü S.A.R.R. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.