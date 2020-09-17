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Aktüel Yalova'da kurallara uymayanlara 4 milyon lira ceza uygulandı
Aktüel

Yalova'da kurallara uymayanlara 4 milyon lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:28:08 -
Yalova'da kurallara uymayanlara 4 milyon lira ceza uygulandı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ikazlara riayet etmeyenlere yaklaşık 4 milyon lira para cezası uygulandığını söyledi.

Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Muammer Erol başkanlığında bir araya gelen denetim ekibi, Şehit Ömer Faydalı Caddesi durdurulan minibüsleri denetledi.

Fazla yolcu, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapan Vali Erol, daha sonra cadde esnafını dolaştı.

Esnaf ve vatandaşlardan da kurallara uyma noktasında daha dikkatli olmalarını isteyen Erol, esnaf ziyaretinin ardından valiliğe geçti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Erol, tedbirlerin alınmasından itibaren kentte yaşayanların büyük özen gösterdiğini söyledi.

Kurallara uyulmaması karşısında ilk olarak bilgilendirme yapıldığını, ardından yerinde denetleyerek uyarılar yapıldığını aktaran Erol, "Eğer ısrarla belirlenmiş kurallara uyulmaması devam ediyorsa maalesef ceza yazmak zorunda kalıyoruz. Rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor ve denetim yoğunluğu arttıkça bu sayılar da artıyor. Bugüne kadar şehrimizde yaklaşık 2 bin 500 civarında tutanakla 4 milyon lira civarında para cezası kesildi diye bana bilgi verildi. Ben bunun olmamasını, en az olmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

Erol, bugün yapılan denetimde Yalovalıların, ilan edilen kurallara uyma noktasında kabullenme ve kuralların uyulmasına destek verdiğini ifade etti.

Denetime, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kurum amirleri ve müdürleri katıldı.

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