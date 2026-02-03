Yalova’da korku dolu anlar: Denizde kadın cesedi bulundu

Yalova merkezde bulunan İDO Feribot İskelesi çevresinde yaşanan olay, sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda denizde bulunan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 40 yaşlarında bir kadın olduğu değerlendirilirken, üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti yapılması amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kadının denize nasıl düştüğü ve ölümüne ilişkin detayların yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer, kimliği belirlenemeyen kadının yakınlarına ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.