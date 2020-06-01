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Aktüel

Yalova'da kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:36:25 -
Yalova'da kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da kiraladıkları otomobille çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde mayıs ayında bazı evlerden hırsızlık yapılması ve 3 motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığının suç araştırma timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin hırsızlık için araç kiraladıklarını tespit etti. Bölgedeki kamera görüntülerini de inceleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin 6 hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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