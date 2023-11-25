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Yerel Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiyi yaraladı
Yerel

Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 22:27:00 - 2023-11-25 22:28:12

Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı.

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların çarpmasıyla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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