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Aktüel Yalova'da filyasyon ekibine saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Yalova'da filyasyon ekibine saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:00:08 -
Yalova'da filyasyon ekibine saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da filyasyon ekibine sopayla saldırarak şoförü yaraladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, filyasyon ekibinde görevli doktor Murat D. ve şoför Nergiz D, Seyrantepe Mahallesi'nde bir ikamete giderek çalışma yaptı.

Buradaki işlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen ekiple mahalle sakinlerinden Ali E. ve Şahin T. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Filyasyon ekibini motorla takip eden şüpheliler, Murat D. ve Nergiz D'yi araçtan indirdi. Zanlılar, şoför Nergiz D'yi kafasına sopayla vurarak yaraladı.

Nergiz D. ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ali E. ve Şahin T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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