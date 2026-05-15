BM'den İsrail'e sert Suriye uyarısı! Egemenlik ihlallerine ve askeri zorbalığa son verin!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri eylemlerine son vermesi gerektiğini belirterek, "Bu eylemler, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, Suriye’nin istikrarını tehdit etmekte ve sivillere zarar vermektedir." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Suriye" konulu oturumun açılışında konuşan Cordone, Suriye'ye ilişkin son durumu paylaştı.

Suriye yönetiminin hem güvenlik, ekonomi ve diğer toplumsal alanlarda hem de dış politikayı ilgilendiren başlıklarda yoğun çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Cordone, birçok alanda ciddi ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi.

Cordone, Suriye'de yetkililerin, iç savaş sürecinde işlenen suçların hesap verilebilirliği konusunda "benzeri görülmemiş" adımlar attıklarına işaret ederek, Beşşar Esed ve Mahir Esed dahil olmak üzere eski rejim mensuplarının 2011 Dera baskınıyla bağlantılı suçlardan gıyaben yargılandığını söyledi.

Ayrıca 2013 Tadamon katliamı ve Doğu Guta kimyasal saldırısında rol alan kişilerden bazılarının tutuklandığını aktaran Cordone, kurumsal reformlar çerçevesinde ciddi adımların atıldığını vurguladı.

- Cordone'dan İsrail'e çağrı

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duyduklarını vurgulayan BM yetkilisi, "1974 tarihli kuvvetlerin ayrılması anlaşmasını ihlal eden, ateşkes hattının doğusunda İsrail ordusunun devam eden varlığı ve askeri faaliyetleri konusunda derin endişelerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cordone, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemleri konusunda, "Bu eylemler, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, Suriye’nin istikrarını tehdit etmekte ve sivillere zarar vermektedir." dedi.

İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya yaptığı saldırı ve bombardımanların Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ifade eden Cordone, bu saldırıların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğinin altını çizdi.

Cordone, "İsrail’e ihlalleri durdurması ve 1974 anlaşmasına uyması yönündeki çağrımızı yineliyorum" diyerek, İsrail'in gözaltına aldığı Suriyelilerin akıbetini de açıklığa kavuşturması gerektiğini vurguladı.

- Suriye'nin kuzeydoğusundaki geciken seçim hazırlıkları sürüyor

Cordone, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG'nin etkin olduğu bölgelerin entegrasyonu konusunda da "ilerleme" olduğunu gözlemlediklerini anlattı.

Haseke ve Aynularab (Kobani) gibi bölgelerde geciken seçim hazırlıklarının sürdüğünü belirten Cordone, "4 SDG tugayının" ulusal ordu yapısına katılmasının beklendiğini ifade etti.

- "Suriye'de yaklaşık 15 milyon insan bu yıl yardıma ihtiyaç duyacak"

Daha sonra söz alan BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, hem Suriye'deki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti hem de halen devam eden ciddi insani ihtiyaçları vurguladı.

Suriye'de halen insani yardım faaliyetlerinin önemli olduğuna ve bu çalışmaların sürmesi gerektiğine dikkati çeken Fletcher, "Nüfusun çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 3'te 2'si, yani yaklaşık 15 milyon insan bu yıl yardıma ihtiyaç duyacak." dedi.

Fletcher, "Suriye, kritik ancak umut verici bir dönemeçte" değerlendirmesini yaparak, ülkedeki ilerlemenin gerçek ancak aynı zamanda kırılgan olduğunu belirtti.

2025'te mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş yaklaşık 3,4 milyon kişinin kendi yerlerine geri döndüğünü anlatan Fletcher, Suriye'nin geleceğiyle ilgili, "Bu, potansiyel bir başarı öyküsüdür." yorumunu yaptı.

Fletcher, diğer yandan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının Suriye'deki yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu vurgulayarak, dizel fiyatlarının kısa sürede yüzde 17 arttığını ve bu artışların sürdüğünü kaydetti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, "Uluslararası toplum, doğru seçimleri yaparsa, Suriye halkı kalıcı güvenlik, adalet ve fırsatlara umut bağlayabilir." ifadesini kullandı.