Yalova'da devrilen otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var Yalova'da otoyolda viyadükten devrilerek hurdaya dönen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda, İstanbul yönüne seyreden Rıfat Civci (65) idaresindeki otomobil, Kılıç mevkisi üçüncü viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten araziye devrildi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Civci ile Nuray Civci (61), Enes Erdoğan (8) ve Nisanur Turan (14) yaralandı. Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nisanur Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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