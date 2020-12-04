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Aktüel Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Aktüel

Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:30:16 -
Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

YALOVA (AA) - Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kişi ellerindeki tabancayla iş yerine ateş ediyor.

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