Yalova'da bebek katili ruhlu caniye yargı tokadı! Kucağındaki kızıyla babaya saldıran maganda tutuklandı!
Yalova'nın Esenköy beldesinde, kucağındaki 14 aylık masum yavrusuyla birlikte komşusu tarafından acımasızca darbedilen babanın yaşadığı dehşet, devletin en üst kademelerini harekete geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, infial yaratan bu alçak saldırıya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedildiği olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.
Açıklamada, Bakan Gürlek, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
