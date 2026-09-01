Yalova'da balıkçılar yeni sezona 'Bismillah' ile başladı

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle balıkçılar yeni av sezonuna dualarla açıldı. Vali Usta, Yalova'nın balıkçılıkta önemli bir merkez olduğunu ve 2025'te 3 bin ton balık üretimiyle 600 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Yalova'da balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Armutlu ilçesindeki Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, duaların okunması ve Mehter Takımı gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, her yeni av sezonunun kıyı şehirleri için yeni bir başlangıç olduğunu, limanlardan başlayan hareketliliğin teknelerden balık haline, esnaftan tüketiciye kadar uzanan geniş bir ekonomik ve sosyal hayatı beraberinde getirdiğini söyledi.

Usta, Yalova'nın da Marmara Denizi ile kurduğu güçlü bağ sayesinde bu kültürün önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu aktararak, "Coğrafi konumu ve balıkçılık altyapısıyla Yalova'mız Marmara'nın iki yakası arasında sadece stratejik bir geçiş noktası değil aynı zamanda su ürünleri sektörünün de üretim, kontrol ve organizasyon ağının en önemli noktalarından birisi. Bugün ilimizde 1632 ticari balıkçımız ve 146 resmi balıkçı gemimiz faaliyet göstermektedir. Yine 2051 amatör balıkçımız, 8 su ürünleri kooperatifimiz ve 8 de balıkçı barınağımız mevcut. 2025 yılında yaklaşık 3 bin ton balık üretimimiz oldu ve bundan da 600 milyon lira civarında bir geliri de hemşerilerimizle, sizinle paylaştık." diye konuştu.

Balıkçılığın Yalova için sadece denizlerde yürütülen bir faaliyet olmadığını, istihdam oluşturan, ticareti besleyen, gıda arzına katkı sağlayan alanlardan biri olduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi:

"Dünyada gıda arzı, doğal kaynakların ve iklim değişikliğinin giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemde denizlerimizin sahip olduğu değer her geçen gün daha da önemli bir hale gelmekte. Artık mesele bir sezonda ne kadar çok balık tuttuğumuz değil, üretim yaptığımızdan ziyade balıkçılığın uzun vadede güçlü, rekabetçi ve devamlılığı sağlayan bir sektör olarak varlığını sürdürebilmesi. Bunun yolu da bilimsel veriyi, üreticinin tecrübesini ve etkin kamu yönetimini aynı zeminde buluşturmaktan geçiyor. Bu noktada Yalova'mızın önümüzdeki dönemde daha da güçlü şekilde rol üstleneceğine inanıyorum. Buradan balıkçılarımıza ve tüm hemşerilerimize bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Çiftlikköy açıklarında 20 hektarlık alanda gemi bağlanması büyük bir sıkıntıydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın Yalova'ya yaptıkları ziyaretlerde bu konuyu kendilerine arz ettik ve 20 hektarlık alan küçültülerek 10 hektara düşürüldü. Bu 10 hektarlık alanda balıkçılık faaliyetlerine imkan tanındı."

Konuşmaların ardından Vali Usta ve beraberindeki protokol, barınakta açılmayı bekleyen bir gemiye binip denize açılarak ilk ağın atılmasını takip etti.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, Kapaklı köyü sakinleri ve çok sayıda balıkçı katıldı.

Kaynak: AA