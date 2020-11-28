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Yerel Yalova'da ambulans ile otomobil çarpıştı!
Yerel

Yalova'da ambulans ile otomobil çarpıştı!

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:11:00 -
Yalova'da ambulans ile otomobil çarpıştı!

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesinden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı.

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