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Ekonomi Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alınacak
Ekonomi

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alınacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:55:00 -
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre Yalova Üniversitesi  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

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