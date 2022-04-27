Yalova Üniversitesi personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre on başvuru tarihi 27.04.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

İlan süreci ile ilgili tüm duyurular www.yalova.edu.tr adreslerinden yapılacaktır.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA ” adresine evraklarını gönderecektir. Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (226) 815 58 10

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