0553 313 94 23

Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Yalova Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Araştırma görevlisi ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Yalova Üniversitesi, toplam 25 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Yalova Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Yalova Üniversitesi'nin öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ilanı ile ilgili merak edilenler.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Yalova Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Araştırma görevlisi ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Yalova Üniversitesi, toplam 25 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Yalova Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Yalova Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Yalova Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Yalova Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuru şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

(Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen belgeler

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.)

2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

4-ALES Belgesi.

5- Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı

6- Özgeçmiş

7-Yabancı Dil belgesi (MYO'lara başvuranlar için zorunlu değil.)

8-Arş. Gör.kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi

9-Öğr. Gör. kadrosuna başvuranlar için tezli Yüksek Lisans bitirme belgesi.

10-Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi).

11-Nüfus cüzdanı sureti

12- 2 adet bilgisayar ortamında doldurulmuş ıslak imzalı resimli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İlgili Forma http://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirma-formu--yeni adresinden ulaşılabilir.)

Yalova Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
  1. İstanbul
  2. Yalova Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilan
  3. Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alımları
  4. Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru
  5. Yalova Üniversitesi araştırma öğretim alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da "Yaz Şenlikleri" başladı
    1. Adana’da "Yaz Şenlikleri" başladı
    2. İran'dan "tekrarlanması durumunda ABD..
    3. Kibar Holding’e Şahabettin Bilgisu..
    4. "Ticaret elçileri" ihracata katkı..
    5. YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde..
    6. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    7. YSK Başkanı'ndan açıklama
    8. Babakale köyünde kadın dayanışması
    9. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    10. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    11. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    12. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    13. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    14. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    15. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    16. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    17. TSE 13 bilişim personeli alacak
    18. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    19. Avrupa borsaları
    20. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    21. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    22. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    23. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    24. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    25. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    26. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    27. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    28. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    29. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    30. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama