Yalova şubesi açıldı

Strateji ve hedefleri kapsamında şube sayısını 76’ya çıkardıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Türkiye’nin farklı noktalarında yılsonunda yaklaşık 100 şubeye ulaşarak yaklaşık 1.200 çalışan sayına ulaşmayı ve katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın yüzde 10 seviyesinin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Yalova şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil bölge ekonomilerine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz” dedi.