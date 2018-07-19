0553 313 94 23

Yalova şubesi açıldı

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, Yalova şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
Yalova şubesi açıldı

Strateji ve hedefleri kapsamında şube sayısını 76’ya çıkardıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Türkiye’nin farklı noktalarında yılsonunda yaklaşık 100 şubeye ulaşarak yaklaşık 1.200 çalışan sayına ulaşmayı ve katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın yüzde 10 seviyesinin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Yalova şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil bölge ekonomilerine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
  1. Yalova
  2. Vakıf Katılım Bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    1. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    2. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    3. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    4. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    5. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    6. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    7. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    8. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    9. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    10. New York’a 33 firmalı çıkarma
    11. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    12. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    13. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    14. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    15. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    18. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    19. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    20. Varlık barışı ile vergisiz fırsat
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!