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Ekonomi Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Ekonomi

Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:47:00 -
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte  19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai  bitimine kadar (mesai günlerinde  saat 08.30-17.30  arasında)  Belediyenin  Termal  İlçesi,  Gökçedere  Mahallesi,  Yaşar  Okuyan  Caddesi  No  :  50  adresinde  yer  alan  Termal  Belediyesi  Yazı  İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Elektronik ortamda ise belediyenin [email protected] internet adresine gönderilecektir. Şahsen  veya  iadeli  taahütlü  posta  yolu  ile  Gökçedere  Mahallesi,  Yaşar  Okuyan  Caddesi  No  :  50  adresine  gönderilebilecektir.  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy  ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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