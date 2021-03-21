Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyenin Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Elektronik ortamda ise belediyenin [email protected] internet adresine gönderilecektir. Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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