  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Yalova Emniyetinden 2 ilde eş zamanlı operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova il merkezi ve Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:50:35 -
Yalova Emniyetinden 2 ilde eş zamanlı operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova il merkezi ve Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 666 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar neticesinde Yalova ve Kocaeli ilinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit etti. Yapılan teknik takip sonrasında düğmeye basan Yalova polisi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi ve Yalova il merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramada 666,59 gram esrar maddesi ile 9 mm çapında 1 adet tabanca ile 9 mm çapında 40 adet mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında İ.D(3 9) M.D(57) Ş.A(47) ve N.Y(33) adlı 4 kişi gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıslar adliyeye sevk edildiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı