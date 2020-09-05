Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, 18'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gününde, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile 18 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 16 tutuksuz sanık katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda yapılan duruşma, Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin ifadelerinin alınmasıyla devam etti.

Tutuklu sanıkların Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada sekreter S.K'nin savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra sanık Belediye Başkanı Vefa Salman'ı dinledi.

Süreçle ilgili daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayan Salman, yardımcısı sanık Halit Güleç'e bazen ödeme talimatları verdiğini, planlanan ödeme planlarına müdahale ettiğini ifade etti.

Usulsüz ödemeleri hatırlatan mahkeme başkanının asıl alacaklıların kendisine ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Salman, bu anlamda ödeme alamadıkları için herhangi bir şikayetle karşılaşmadığını ileri sürdü.Seçim öncesi Süleymancılar Vakfına cebinden destek vermiş olabileceğini değinen Salman, seçim dönemlerinden bu tür çalışmaların yapılabildiğini söyledi.

Bu sırada SEGBİS üzerinden bağlanan Reşat E'nin Salman'a yönelttiği 2018-2019 yılında avukatıyla gittiği muhasebe servisinden para aldığı iddiası üzerine salonda tartışma çıktı.

Kısa süreli gerginlik mahkeme başkanının araya girmesiyle son buldu.

Müşteki olarak ifadesi alınan temizlik firması yetkilisi F.Ö. ise temlikler dahil 5 milyon liraya yakın alacağının usulsüz şekilde başkalarına verildiğini ileri sürdü.

Buna neden olanlardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen F.Ö, Reşat E'nin baskısıyla çalışanı O.G'nin hesabına yatan 75 bin liradan 50 bin lirasını Reşat E'ye götürdüğünü kabul etti.

Belediye güvenlik kameralarına takılan görüntülerde O.G'nin Reşat E. ile Güleç'in makamına gittiğinin görüldüğünü hatırlatan mahkeme başkanı, bilgisinin olup olmadığını sordu.

Çalışanına Güleç'e para götürmesi yönünde bir talimat vermediğini tekrarlayan F.Ö, sadece parayı Reşat E'ye götürmesi yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

Davaya müşteki olarak katılmak isteyen Yalova Belediyesi ise avukatı aracılığıyla kamu zararına neden olan sanıklardan şikayetçi oldu.

- İddia makamı Salman hakkında tutuklama talep etti

Mahkemenin söz verdiği iddia makamı, gerçek alacaklıların duruşmalara davet edilerek beyanlarının alınması, anlattıkları nedeniyle tehdit edilen eski şoför A.Ş.I'nın dosyasının istenerek incelenmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da isteyen iddia makamı, mütalaasında Belediye Başkanı Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu, kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi olduğunu gösteren belge, bilgi, raporlar, beyanlar, görüntü kayıtları ve HTS kayıtlarının olduğu görüşüne yer verdi.

İddia makamı mütalaanın Salman ile ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/9407 nolu soruşturma dosyasında müşteki olan, aynı zamanda dosyamız sanığı bazı olaylara tanık olan A.Ş.I'nın tehdit edilme olayında olduğu gibi tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali dikkate alındığında sanığın (Vefa Salman) tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Daha sonra sanık avukatlarına söz veren mahkeme heyeti, yarım saatlik aranın ardından kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan E.Ö. ile T.K'nin tahliyesine karar veren mahkeme, Güleç ile diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, Belediye Başkanı Salman hakkında ise yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine hükmetti.

Müşteki F.Ö. ile Yalova Belediyesinin davaya katılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, usulsüz ödeme yapıldığı ileri sürülen sanıklar ile birinci derece yakınlarının mal varlıklarının raporlandırılması talimatını verdi.

Ayrıca dinlenecek kişilerin gelecek celsede zorla getirilmeleri için müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, Halit Güleç, Ş.R.K, C.K, E.D. ve S.Ö. hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın ayrı bir esasa kaydedilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.