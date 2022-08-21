  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘Yalova aronyası’nda yüksek rekolte beklentisi
Ekonomi

‘Yalova aronyası’nda yüksek rekolte beklentisi

‘Süper meyve’ olarak bilinen coğrafi işaret tescilli ‘Yalova aronyası’nda bu yıl 35 ton rekolte tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:23:00 -
‘Yalova aronyası’nda yüksek rekolte beklentisi

Üreticiler, meyve hasadına hazırlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar,  ‘Yalova aronyası’ üretim alanının 350 dekara çıkardıklarını söyledi. Ürünün yüzde 50’sini organik tarımla ürettiklerini belirten Parıldar, hedeflerinin 350 dekarın tamamını organik üretime dönüştürmek olduğunu aktardı. Parıldar, ‘Yalova aronyası’nın antioksidan ve antosiyanin seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Meyve için “Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp damar hastalıklarına da iyi gelen bir ürün” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23