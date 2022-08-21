‘Yalova aronyası’nda yüksek rekolte beklentisi
‘Süper meyve’ olarak bilinen coğrafi işaret tescilli ‘Yalova aronyası’nda bu yıl 35 ton rekolte tahmin ediliyor.
Üreticiler, meyve hasadına hazırlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, ‘Yalova aronyası’ üretim alanının 350 dekara çıkardıklarını söyledi. Ürünün yüzde 50’sini organik tarımla ürettiklerini belirten Parıldar, hedeflerinin 350 dekarın tamamını organik üretime dönüştürmek olduğunu aktardı. Parıldar, ‘Yalova aronyası’nın antioksidan ve antosiyanin seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Meyve için “Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp damar hastalıklarına da iyi gelen bir ürün” dedi.