Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin yaşlanmasını yavaşlatabilirsiniz

Uzmanlar yaptığı deneylerle beynin yaşlanmasının yalnızca altı hafta içinde durdurulabileceğini hatta sürecin tam tersine çevrilebileceğini gözler önüne serdi. Beynin yaşlanma hızını yavaşlatmak içinse formül çok basit.

160 denekle test edildi

Ortalama 65 yaşında olan 160 yetişkin üzerinde yapılan deneyde, denekler 4 ayrı grupta incelendi.

1. grupta bulunan deneklerin son dönemde moda olan DASH diyeti yapması istendi.

2. grupta bulunanlardan ise haftada üç gün 45 dakika ya bisiklet kullanmaları ya da yürüyüş yapmaları istendi.

3. grupta yer alanlar haftada üç gün bisiklet kullandı ve Dash diyeti uyguladı.

4. grupta bulunanlara ise sadece sağlıklı beslenmeyle ilgili bir konferans verildi.

Spor ve diyet

Sonuç ise 3. grupta yer alan bireylerin yalnızca 6 hafta içinde beyinlerindeki yaşlanmayı yavaşlattığı hatta bazılarının daha aktif beyin hareketleri sağladığı tespit edildi.

Okumak önemli

Kısacası sağlıklı beslenmek ve spor yapmak ileri yaşlarda ortaya çıkan alzheimer gibi hastalıkların önüne geçecektir. Bu konuda bir diğer husus ise yıllardır uzmanların ısrarla söylediği gibi bol bol kitap okumaktan geçiyor. Elinize geçen her şeyi okuyun ama ara sıra da olsa beyin sağlığınız için bilim-kurgu ve polisiye okumayı da ihmal etmeyin.