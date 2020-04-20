  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

2020-04-20 16:45:29 -
Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak bulunan bir apartmanın 2.katında meydana geldi. 49 yaşındaki Muharrem G. İsimli şahıstan bir süredir alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin nezaretinde itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Polis ve sağlık ekipleri evde Muharrem G’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Muharrem G’nin evde yalnız yaşadığı öğrenildi.


Polis ekipleri şahsın ölüm nedenin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı